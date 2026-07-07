Una donna è deceduta in un incidente avvenuto nel centro di Milano durante un pomeriggio di traffico intenso. L’incidente si è verificato in una zona molto frequentata, dove le persone attraversano quotidianamente senza particolari preoccupazioni. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente, che si è verificato in un momento di grande afflusso di veicoli e pedoni. Nessun dettaglio sulle circostanze specifiche o sull’identità della vittima è stato reso noto.

È successo in quelle ore in cui Milano corre, tra appuntamenti, semafori e strade sempre piene. Un pomeriggio qualunque, in un punto che molti attraversano senza pensarci troppo. Poi, all’improvviso, tutto cambia: sirene, gente che si ferma, occhi puntati su un incrocio che diventa teatro di un dolore impossibile da ignorare. In pochi minuti la routine si spezza e resta solo lo shock. Perché quando la città si muove veloce, basta una manovra, un attimo di distrazione o un angolo che non perdona per trasformare una giornata normale in una tragedia. L’incidente è avvenuto a Milano, poco prima delle 13, all’incrocio tra via Gattamelata e via Colleoni, in zona Fiera, una delle aree più trafficate, soprattutto nelle ore centrali. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - È morta Laura: la tragedia in pieno centro

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Trick of the Light | Critical Role | Campaign 4, Episode 31

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