Tragedia a Torino Centro | donna caduta da un edificio morta

Da torinotoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 35 anni è deceduta nel primo pomeriggio di oggi a Torino, dopo essere caduta dal secondo piano di un edificio in via Bligny, all’interno dell’area residenziale del convitto Umberto I. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto. La scena è stata isolata mentre si attende l’esito degli accertamenti.

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Una donna di 35 anni è morta nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 18 maggio 2026, dopo essersi lasciata cadere dal secondo piano dell'area residenziale del convitto Umberto I in via Bligny a Torino. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Azienda Zero, ma i soccorsi si sono rivelati inutili. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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