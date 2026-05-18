Tragedia a Torino Centro | donna caduta da un edificio morta

Una donna di 35 anni è deceduta nel primo pomeriggio di oggi a Torino, dopo essere caduta dal secondo piano di un edificio in via Bligny, all’interno dell’area residenziale del convitto Umberto I. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto. La scena è stata isolata mentre si attende l’esito degli accertamenti.

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