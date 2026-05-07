Un uomo di 60 anni è deceduto questa sera nel centro di Pinerolo dopo che gli è stata rubata la cassetta degli incassi durante una rapina in piazza Cavour. L’episodio è avvenuto mentre scendeva dalla sua auto, e la rapina si è conclusa con la perdita fatale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Un uomo di 60 anni è morto in serata nel centro di Pinerolo dopo una rapina avvenuta in piazza Cavour. La vittima, titolare di un’attività a Bricherasio, stava raggiungendo un istituto di credito per depositare la cassetta con l’incasso quando è stata avvicinata e derubata. Subito dopo aver allertato le forze dell’ordine, l’uomo si è sentito male e si è accasciato a terra. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del 118. Rapina in piazza Cavour a Pinerolo: la ricostruzione dei fatti. L’episodio si è verificato nella serata di martedì 5 maggio, in una delle zone centrali di Pinerolo. Secondo quanto ricostruito, il 60enne era arrivato in auto, una Jeep, e stava andando verso la banca per effettuare il versamento della giornata.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Scende dall’auto e gli scippano la cassetta degli incassi, tragedia in pieno centro. Morte straziante

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