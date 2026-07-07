E alla fine doveva succedere | ci siamo innamorate del copricostume all’uncinetto!
Con l’arrivo dell’estate, il copricostume all’uncinetto è diventato il protagonista delle spiagge e dei social media. Questa tendenza, caratterizzata da capi realizzati con tecniche di lavorazione a uncinetto, ha conquistato molte persone per il suo stile leggero e versatile. La moda del crochet si è diffusa rapidamente, diventando un elemento distintivo dei look estivi più condivisi online e indossato sulle spiagge più frequentate.
L’estate è entrata nel vivo e, con lei, quell’irresistibile voglia di leggerezza, salsedine e look che sappiano di libertà. Se c’è una tendenza che ha letteralmente monopolizzato i nostri social e le spiagge più esclusive, è proprio la moda del croche t. Ma c’è un capo in particolare che ha rubato il cuore di tutte, diventando l’ossessione assoluta del guardaroba di stagione: il copricostume all’uncinetto. Non si tratta di un semplice ritorno allo stile boho-chic degli anni ’70, ma di una vera e propria reinterpretazione glamour che ha conquistato anche le hit girl e le influencer più seguite del pianeta. Da Ibiza a Mykonos, nessuna sa più rinunciare a quel tocco che solo la lavorazione a maglia sa regalare. 🔗 Leggi su Dilei.it
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