Il futuro dell’allenatore leccese resta incerto, con due possibilità principali: un ritorno in nazionale o un anno di pausa. La pista che porta alla Juventus appare ormai lontana. Al momento, non ci sono conferme di trattative attive tra il tecnico e il club torinese. Le opzioni rimangono sul tavolo, ma nessuna decisione ufficiale è stata annunciata. La situazione sembra ancora in fase di valutazione, senza indicazioni precise sui prossimi passi.

di Luca Fioretti Il punto sul destino dell’allenatore leccese: restano in piedi le ipotesi Nazionale e l’anno sabbatico, lontana la Juventus. Il futuro in panchina di Antonio Conte resta uno dei rebus più affascinanti ed enigmatici del panorama calcistico. Dopo la definitiva chiusura del rapporto professionale con il Napoli, per l’allenatore salentino si apre una fase di profonde riflessioni in vista delle prossime settimane, con il mercato dei tecnici che attende di capire quale sarà la sua prossima destinazione. Secondo quanto analizzato dall’esperto di mercato Niccolò Ceccarini su TMW, all’orizzonte della guida tecnica si profilano sostanzialmente due soli scenari percorribili per il prosieguo della carriera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conte può davvero tornare alla Juve? Ci sono due strade per il futuro del tecnico: cosa potrebbe succedere

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