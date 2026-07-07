E alla fine arriva Polly | tutto quello che c’è da sapere sul film
E alla fine arriva Polly: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, 7 luglio 2026, alle ore 21.20 su Italia 1 va in onda il film E alla fine arriva Polly, pellicola del 2004 con protagonisti Ben Stiller e Jennifer Aniston, affiancati da Philip Seymour Hoffman, Debra Messing, Hank Azaria e Alec Baldwin. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Reuben Feffer è un tranquillo agente assicurativo, specializzato nel calcolare rischi. Metodico e preciso, Reuben nella sua vita ha sempre valutato scrupolosamente ogni sua mossa, compreso il matrimonio con Lisa Kramer, con la quale pensa di aver finalmente trovato la felicità. 🔗 Leggi su Tpi.it
HUGGY WUGGY è TORNATO su POPPY PLAYTIME CAPITOLO 5!! (Chapter 5, Lily LoveBraids)
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Qualcosa da scegliere per questa sera: su Italia 1, alle 21 e 30, E alla fine arriva Polly; su Rai 5, alle 21 e 20, Percoco - il primo mostro d'Italia; su LA7 Cinema, alle 21 e 15, I segreti di Osage County; sul 27, alle 21 e 10, Insieme per forza. Voi cosa scegliereste facebook
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