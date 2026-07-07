La band britannica Duran Duran torna in Italia per tre concerti. Prima del primo show a Verona, il cantante Simon Le Bon ha commentato che, nonostante gli anni di attività, la sensazione prima di salire sul palco resta quella di attesa. La band ha già generato entusiasmo tra i fan italiani.

La band britannica torna in Italia per tre date ed è già euforia. Simon Le Bon: «Non importa quanti anni facciamo questo lavoro, la sensazione prima di salire sul palco è sempre di attesa» Visibilia Editrice S.r.l. con sede in Via Privata Giovannino De Grassi 1212A, 20123 Milano. Capitale sociale € 100.000,00 I.V. - C.F.P.IVA ed iscrizione alla C.C.I.A.A. di Milano N.10269990965 - REA MI-2519578. Novella 2000 © 2026. Iscritta al ROC con il n.37767. Tutti i diritti di proprietà letteraria ed artistica riservati. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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© Novella2000.it - Duran Duran, l’intervista alla band prima del concerto di Verona

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Duran Durans first appearance on Top of the Pops, 1981

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Il Duran Duran tornano in Italia per tre date e Valentina Clemente ha incontrato il bassista della band John Taylor. L’augurio a chi verrà a vedere per la prima volta in Italia i Duran Duran? - ha detto - La band è quasi una religione nel vostro paese. Verrete a di x.com

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