due persone sono state arrestate a roma per presunto spionaggio a favore della russia

Due persone sono state arrestate a Roma con l’accusa di spionaggio a favore della Russia e di accesso abusivo a sistemi informatici. L’indagine ha portato alle misure cautelari, senza ulteriori dettagli sulla durata delle misure o sui soggetti coinvolti. Le autorità hanno condotto le operazioni senza specificare i nomi o le identità degli arrestati. L’indagine prosegue per accertare eventuali altri coinvolgimenti e dettagli sull’attività di spionaggio.

Due persone sono state arrestate a Roma in un’indagine su una presunta attività di spionaggio a favore della Russia e sull’accesso abusivo a sistemi informatici. L’inchiesta, condotta dal Ros dei Carabinieri e coordinata dalla Procura di Roma insieme alla Procura militare, riguarda la possibile trasmissione di informazioni riservate sulla sicurezza nazionale a un funzionario russo coperto da immunità diplomatica. Secondo quanto riferito dall’Ansa, il principale indagato è un uomo di 59 anni, già appartenente al comparto dell’intelligence italiana ed ex sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri. Gli investigatori lo accusano di avere raccolto informazioni attraverso una rete di fonti e di averle cedute, in cambio di denaro, a un presunto agente dei servizi di intelligence russi in servizio in Italia sotto copertura diplomatica. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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Quattro persone sono state arrestate per la bomba davanti a casa di Sigfrido Ranucci

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