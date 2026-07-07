Durante un controllo in una località vicino a Casoria, un uomo di 32 anni ha tentato di fuggire alla vista della polizia. Durante la fuga, sono stati sequestrati oltre un chilo e mezzo di droga e munizioni. L’individuo, già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione si è conclusa con il fermo dell’uomo e il sequestro del materiale illecito.

Casoria, fugge all’alt della Polizia: sequestrati oltre un chilo e mezzo di droga e munizioni. Tenta la fuga durante un controllo. Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato ha arrestato un 32enne, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo è stato inoltre denunciato per detenzione abusiva di munizioni e per guida con patente revocata, violazione già reiterata nel biennio. L’intervento è stato eseguito dagli agenti del Commissariato di Afragola durante un servizio di controllo del territorio in via Giacomo Matteotti, a Casoria. A darne notizia la Questura di Napoli. L’inseguimento e il ritrovamento della droga. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Droga in auto e in casa, Casoria: arrestato 32enne dopo la fuga

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