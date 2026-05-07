Casoria arrestato 30enne dopo la fuga | sequestrati cocaina e marijuana

Un uomo di 30 anni è stato arrestato a Casoria dopo aver tentato di scappare durante un controllo dei Carabinieri. Durante la fuga, il soggetto ha cercato di nascondere della droga, ma è stato comunque fermato. Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati circa 20 grammi di cocaina e 50 grammi di marijuana. L’arrestato si trova ora in attesa di essere processato.

Fermato durante un controllo dei Carabinieri: aveva tentato di disfarsi della droga durante la fuga.. I carabinieri della compagnia di Casoria pattugliano le strade della città, quando durante un controllo alla circolazione stradale fermano una Fiat Panda con a bordo due uomini. Alla guida un 24enne e con lui un 30enne incensurato. L’auto si ferma, i militari voglio effettuare il controllo. Si avvicinano ma la portiera del passeggero si apre. Il 30enne esce e inizia a correre. I militari lo inseguono. Durante la fuga cerca di disfarsi di un sacchetto. Verrà bloccato dopo pochi metri. I carabinieri recuperano anche la bustina lanciata. All’interno 145 grammi di cocaina e 26 grammi di marijuana.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Casoria, arrestato 30enne dopo la fuga: sequestrati cocaina e marijuana Notizie correlate Fiumicino, arrestato con oltre un chilo di droga: sequestrati hashish, marijuana e cocainaFiumicino, 23 marzo 2026 – Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Ostia. Sondrio, ferito alla gola con una mannaia: 30enne arrestato dopo la fugaUn uomo di trent’anni è stato arrestato in flagranza di reato a Sondrio nel primo pomeriggio di questo sabato 11 aprile 2026, dopo aver aggredito un...