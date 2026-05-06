A due ore da Como il paese dove le case costano in media oltre 50mila euro al metro quadrato

A due ore da Como si trova un paese in cui il prezzo medio delle case supera i 50mila euro al metro quadrato. Secondo uno studio di UBS denominato “UBS Luxury Property Focus 2026”, pubblicato recentemente e riportato da Tio, acquistare una casa in alcune località svizzere rappresenta un investimento accessibile a pochissimi. I dati evidenziano la forte differenza tra i mercati immobiliari italiani e svizzeri, con quest’ultimi caratterizzati da prezzi molto più elevati.

Comprare casa in alcune località svizzere significa ormai entrare in un mercato per pochissimi. A rilanciare i dati è UBS, attraverso lo studio “UBS Luxury Property Focus 2026”, ripreso nelle scorse ore da Tio.ch.Secondo l’analisi, nel 2025 gli immobili di lusso in Svizzera hanno continuato ad.🔗 Leggi su Quicomo.it

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