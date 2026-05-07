A due ore da Lecco il paese dove le case costano in media oltre 50mila euro al metro quadrato

A circa due ore da Lecco, si trova un paese in cui il prezzo medio delle case supera i 50mila euro al metro quadrato. In alcune zone della Svizzera, il costo delle abitazioni è così elevato che comprare una casa diventa un'opportunità riservata a pochi. Questi dati mostrano le differenze tra il mercato immobiliare locale e quello internazionale, evidenziando le variazioni di prezzo tra le diverse aree.

Comprare casa in alcune località della Svizzera significa ormai entrare in un mercato per pochissimi. A rilanciare i dati è UBS, attraverso lo studio “UBS Luxury Property Focus 2026”, illustrato nelle scorse ore da Tio.ch. Secondo l’analisi - ripresa dai colleghi di QuiComo.it - nel 2025 gli.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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Panoramica sull’argomento

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