(askanews) – Si è imposta come una delle voci più autentiche della nuova scena italiana, dal podio a X Factor al successo del singolo Al Mio Paese con Serena Brancale e Levante, ora Delia annuncia l’uscita del suo primo album Sicilia bedda in cui esprime tante parti della sua personalità artistica e del forte legame con la sua terra. GUARDA LE FOTO Serena Brancale tra album e tour, il singolo di Anitta & Shakira, il ritorno di Daniele Silvestri e altre notizie di musica. «È un album che cerca di portare alla luce il fatto che la lingua siciliana è una lingua antica e non per questo è una lingua vecchia. È una lingua che può avere un sacco di... 🔗 Leggi su Amica.it

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© Amica.it - Dopo X Factor, la cover a Sanremo e il singolo "Al Mio Paese" con Serena Brancale e Levante, Delia racconta il suo primo album "Sicilia bedda"

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Classifica Radio, Serena Brancale, Levante e Delia arrivano in vetta con “Al Mio Paese”Nella classifica Radio Earone, Serena Brancale, Levante e Delia raggiungono la vetta con il brano “Al Mio Paese”.

La polemica su “Al mio paese” di Serena Brancale, Levante e Delia, accusate di cantare un sud che non esisteRecentemente si sono sollevate polemiche riguardo alla canzone “Al mio paese”, interpretata da Serena Brancale, Levante e Delia.

Temi più discussi: Delia, album Sicilia Bedda: Sono sempre stata una piccola donna libera; Delia: La Sicilia è bella perché non è perfetta. Bella Ciao? Mi rimprovero di non essere riuscita a spiegare meglio quello che volevo...; Delia: Ho ricevuto minacce di morte per Bella ciao al Primo Maggio. Il femminismo? È il cuore di Sicilia Bedda; Delia, lo sfogo choc dopo il ‘caso’ Bella Ciao: Ho ricevuto minacce di morte. Ma il nuovo album Sicilia Bedda è un 'chicca'.

#Delia Buglisi debutta il 3 luglio con Sicilia Bedda, primo album costruito attorno alla lingua siciliana. Dopo X Factor, Sanremo e Al mio Paese, la cantautrice racconta radici, emigrazione, donne libere e la bufera su Bella ciao. x.com

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Delia: La Sicilia è complessa, Al mio paese ne racconta solo una parte. Bella Ciao? Non volevo offendere nessuno, ma ho sbagliatoLa cantautrice debutta con Sicilia Bedda, il suo primo album. Voglio dimostrare che il dialetto è attuale. X Factor? Una scuola, come il Conservatorio. L'intervista ... today.it

Delia: Dopo avere cambiato la parola partigiano in essere umano in Bella ciao al Primo maggio, ho ricevuto minacce di morte. Sono uscita dai social per un meseLa cantautrice siciliana presenta il suo primo album, Sicilia Bedda, in uscita dal 3 luglio. Non sono una cantante folk. Finalmente le persone potranno conoscermi davvero ... vanityfair.it