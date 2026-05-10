Classifica Radio Serena Brancale Levante e Delia arrivano in vetta con Al Mio Paese
Nella classifica Radio Earone, Serena Brancale, Levante e Delia raggiungono la vetta con il brano “Al Mio Paese”. La classifica subisce variazioni, con Harry Styles e un trio di artisti che si inseriscono tra le prime posizioni. Le posizioni nella top ten vengono rimescolate rispetto alle settimane precedenti, con nuovi ingressi e spostamenti di artisti già presenti.
Si rimescolano le carte nella top ten della Classifica Radio Earone, dove si insinuano Harry Styles ed il trio composto da Serena Brancale, Levante e Delia. Entra alla #10 Madame con Volevo Capire, terzo brano estratto da Disincanto, che vede il feat. di Marracash. La rapper veneta pone domande a cui Marracash risponde nella strofa successiva, dando forma a una vera conversazione artistica che diventa una potente riflessione su vulnerabilità, resilienza e autenticità, capace di unire introspezione emotiva e racconto di forza personale, tra fragilità e determinazione. In salita anche Fever Dream di Alex Warren alla #9. Il brano cattura...🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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