Classifica Radio Serena Brancale Levante e Delia arrivano in vetta con Al Mio Paese

Nella classifica Radio Earone, Serena Brancale, Levante e Delia raggiungono la vetta con il brano “Al Mio Paese”. La classifica subisce variazioni, con Harry Styles e un trio di artisti che si inseriscono tra le prime posizioni. Le posizioni nella top ten vengono rimescolate rispetto alle settimane precedenti, con nuovi ingressi e spostamenti di artisti già presenti.

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