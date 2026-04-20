La polemica su Al mio paese di Serena Brancale Levante e Delia accusate di cantare un sud che non esiste

Recentemente si sono sollevate polemiche riguardo alla canzone “Al mio paese”, interpretata da Serena Brancale, Levante e Delia. Le artiste sono state accusate di rappresentare un’immagine del Sud Italia che, secondo alcuni critici, non corrisponderebbe alla realtà. Nel frattempo, tra le uscite discografiche italiane, si continua a monitorare con attenzione quali brani diventeranno i nuovi tormentoni estivi, segnando le playlist della stagione.

Tenendo d’occhio settimanalmente le uscite discografiche italiane ormai abbiamo messo da parte una certa dimestichezza nell’individuare con discreto anticipo quali canzoni accompagneranno l’estate italiana, i cosiddetti tormentoni estivi. Questo perché si fanno sempre più spudorati, sempre più didascalici, inseguendo canoni melodici stilisticamente sempre più industriali. Pochi dubbi dunque sul fatto che uno dei brani protagonisti della prossima bella stagione sarà Al mio paese, singolo in cui Serena Brancale ospita Levante e Delia, che abbiamo conosciuto durante l’ultima edizione di X Factor. Un brano in cui il puro pop viene mescolato,...🔗 Leggi su Open.online

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Al mio paese non è tutto rose e fiori: perché la canzone di Serena Brancale, Delia e Levante divide (e infiamma il Sud)Al mio paese di Serena Brancale divide il Sud: tra nostalgia e folklore, i dati Istat riportano al centro spopolamento e divari. greenme.it

ALBUM - 2 | GEOLIER - TUTTO È POSSIBILE - 9 | SERENA BRANCALE - SACRO - 10 | ARTIE 5IVE - LA BELLAVITA FISICO - 4 | SERENA BRANCALE - SACRO - 5 | NICOLÒ FILIPPUCCI - UN POSTO DOVE ANDARE SINGOLI - 10 | SAYF - TU MI PIACI TAN - facebook.com facebook

La polemica su "Al mio paese" di Serena Brancale, Levante e Delia: c'è chi accusa il brano di raccontare un Sud stereotipato. Ma ha senso chiedere alla musica di fare cronaca sociale e rinunciare al diritto alla leggerezza x.com