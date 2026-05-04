Il presidente ucraino ha dichiarato di fare tutto il possibile per concludere la guerra in modo dignitoso. Questa affermazione è arrivata al termine di incontri bilaterali tenuti a Erevan, in Armenia, durante il vertice della Comunità Politica Europea. La notizia è stata diffusa tramite un messaggio pubblicato sulla piattaforma X, in cui si è soffermato sugli sviluppi del conflitto con la Russia.

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, al termine degli incontri bilaterali tenuti ieri sera a Erevan in Armenia per il vertice della Comunità Politica Europea, ha pubblicato su X un commento sugli sviluppi della guerra con la Russia. “Il primo giorno di incontri e negoziati in Armenia, alla vigilia del vertice della Comunità politica europea, è stato dedicato alla nostra coordinazione con i partner europei. Ci sono tre compiti chiave. Primo: stiamo facendo tutto il possibile per avvicinare una conclusione dignitosa della guerra. Ho informato i partner sullo stato della diplomazia, sulle possibili prospettive e sui contatti pianificati.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, Zelensky: “Stiamo facendo tutto il possibile per una conclusione dignitosa della guerra”

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