Gli organizzatori della fiera romana “Più libri più liberi” hanno deciso di non richiedere più agli editori di firmare una dichiarazione di antifascismo. La decisione è stata comunicata subito dopo le polemiche sollevate da alcune dichiarazioni politiche. La modifica riguarda l'edizione di quest’anno, permettendo così agli editori di partecipare senza dover sottoscrivere formalmente quel documento.

Evviva! Per quest’anno almeno, gli editori potranno partecipare alla fiera romana “Più libri più liberi” senza firmare nessuna dichiarazione di antifascismo. La presidente Annamaria Malato ha fatto sapere che gli organizzatori si sono concessi una pausa di riflessione: riformuleranno il “patentino” per le future edizioni, ma per intanto quest’anno si potrà partecipare liberamente come sempre alla manifestazione che si svolge a Roma a inizio dicembre. Una via d’uscita poco onorevole, forse, ma quel che conta è il risultato. Il quale è stato sicuramente un successo di tutti coloro, editori ed opinion maker, non solo di destra (si pensi alla ferma posizione assunta da Marco Travaglio), che subito hanno sottolineato l’assurda richiesta, per uno stato democratico, di chiedere o concedere “patentini” di fedeltà politica per fare cultura. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Dopo le critiche di Meloni salta la patente antifascista

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