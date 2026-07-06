L’associazione degli editori ha deciso di sospendere l’obbligo del patentino antifascista per partecipare alla fiera del libro, dopo le critiche di esponenti politici. In particolare, un intervento pubblico ha definito la misura come una forma di censura. Dopo le contestazioni, l’Aie ha annunciato che valuterà tutte le domande di partecipazione, anche quelle senza la dichiarazione richiesta in precedenza.

Il “patentino antifascista” per partecipare a Più libri più liberi finisce in soffitta. Dopo le polemiche e l’attacco di Giorgia Meloni, che l’ha bollato come “censura”, l’Aie ha deciso di esaminare tutte le domande, comprese quelle arrivate senza l’adesione alla dichiarazione. La fiera promette di rivedere la formula dal prossimo anno per evitare nuove tensioni. Non ci sarà il “patentino antifascista” Si chiude, almeno per quest’anno, la polemica sul cosiddetto “patentino antifascista” richiesto agli editori per partecipare a Più libri più liberi, la fiera nazionale della piccola e media editoria in programma a Roma dal 4 all’8 dicembre.... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Stop al patentino antifascista per Più libri più liberi, Aie rinuncia dopo critiche arrivate anche da Meloni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Più libri più liberi, Cacciari sul patentino antifascista: Se Adelphi firma, smetto di ...

Notizie e thread social correlati

Più libri più liberi, l’Aie fa marcia indietro sul patentino antifascista: saranno ammessi tutti gli editoriL'Associazione degli Editori ha deciso di eliminare l'obbligo di firmare una dichiarazione di adesione ai valori antifascisti per partecipare alla...

Leggi anche: Meloni: “Patentino antifascista per editori a ‘Più libri più liberi’? E’ censura”

Temi più discussi: L’editrice del Fatto non sarà a Più libri più liberi: No al patentino antifascista; Blog | Gli altri punti che non mi convincono del no di Seif a Più libri più liberi; Più Libri più liberi e il patentino antifascista, Cacciari: Idea scema, fuori tempo. Canfora: Censurano pure Céline?; Il Fatto a Più libri: Il patentino antifascista è roba da fascisti.

L’Aie rinuncia al patentino antifascista per la fiera Più libri più liberiDopo le polemiche e l’attacco della presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle scorse settimane, l’Associazione italiana editori ha accolto anche le ... repubblica.it

L'editrice del Fatto non sarà a Più libri più liberi: No al patentino antifascista x.com

Più liberi più liberi 2026 e il passo indietro sul patentino antifascista: Esamineremo tutte le richiesteOltre 300 domande da parte degli editori. Sette sono state presentate in forma incompleta, non essendo stata sottoscritta la dichiarazione di adesione ai principi costituzionali e ai valori dell'anti ... msn.com