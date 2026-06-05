La premier italiana non ha partecipato al vertice tra Ue e Balcani in Montenegro, scegliendo di restare in Italia per impegni istituzionali in Calabria. La decisione ha suscitato critiche, tra cui quelle dell'ex premier. Il meeting si svolge a Tivat e coinvolge rappresentanti europei e dei paesi balcanici. La partecipazione di Meloni era prevista, ma è stata annullata senza ulteriori spiegazioni ufficiali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La premier non raggiunge il summit in Montenegro. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, non ha preso parte al Vertice tra Unione Europea e Balcani Occidentali in corso a Tivat, in Montenegro. L’assenza è stata determinata dal prolungarsi della cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, tenutasi a Reggio Calabria. Secondo quanto emerso, gli impegni istituzionali hanno impedito alla premier di raggiungere il summit entro la conclusione dei lavori, prevista nel primo pomeriggio. Il contatto con i vertici europei e montenegrini. Prima della chiusura dell’evento internazionale,... 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Meloni salta il vertice Ue-Balcani per impegni istituzionali in Calabria: le critiche di Renzi

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