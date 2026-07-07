Dopo la tragedia di Crans Montana, la regione ha deciso di costituirsi parte civile contro i Moretti. La Giunta ha approvato la delibera, avviando le procedure legali. La richiesta riguarda i danni e le responsabilità legate all’incidente. La decisione è stata presa in seguito alla richiesta di alcune parti interessate. La costituzione di parte civile mira a tutelare gli interessi della regione e delle persone coinvolte.

di Giambattista Anastasio e Giulia Bonezzi Il dado è tratto. La Giunta regionale ha approvato la delibera che prevede la costituzione di Regione Lombardia come parte civile nel processo penale sul tragico incendio avvenuto nel locale “Le Constellation“ a Crans-Montana, nel Cantone Vallese della Svizzera, nelle prime ore del 1° gennaio 2026, costato la vita a 41 persone, più della metà giovanissimi tra i 14 e i 18 anni, 6 gli italiani. Il Consiglio regionale aveva approvato già nei mesi scorsi mozioni che chiedevano all’esecutivo di andare in questa direzione, ma da Palazzo Lombardia avevano sempre fatto sapere che servivano approfondimenti per capire se le norme di procedura penale della Svizzera lo consentissero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dopo la tragedia di Crans Montana. Regione chiede il conto ai Moretti. Via alla costituzione di parte civile

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La strage di Crans-Montana, l'inchiesta si allarga - Storie italiane 12/01/2026

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