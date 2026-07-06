La Regione Lombardia si è costituita parte civile nel processo legato al rogo di Crans Montana, citando danni sociali e patrimoniali. La decisione è stata presa dalla Giunta su proposta del presidente, che ha approvato la delibera. La costituzione riguarda i danni causati dall’incendio, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sulle accuse. La Regione intende tutelare gli interessi pubblici e privati legati all’evento.

La Giunta regionale lombarda, su proposta del presidente Attilio Fontana, «ha approvato la delibera che prevede la costituzione di Regione Lombardia quale parte civile nel procedimento penale instaurato in relazione al tragico incendio avvenuto nel locale "Le Constellation" a Crans-Montana, nel Cantone Vallese della Confederazione Svizzera, nella notte tra il 31 dicembre 2025 e il primo gennaio 2026. Il drammatico evento ha causato la morte e il ferimento di diversi cittadini, tra cui numerosi giovani lombardi». Così una nota della Regione Lombarida. L'incarico legale per la difesa dell'Ente è stato affidato al professor avvocato Paolo Bernasconi, del foro del Cantone Ticino. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Milano, la Regione Lombardia si costituisce parte civile nel processo per il rogo di Crans Montana: «Danni sociali e patrimoniali»

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