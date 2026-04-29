L’Italia sarà parte civile nel processo su Crans Montana | la scelta di Meloni Porta a Porta | I Moretti riaprono un locale in Svizzera – Il video

Il governo italiano ha deciso di costituirsi parte civile nel processo relativo all’incendio di Capodanno avvenuto a Crans-Montana, in cui sono morte 41 persone e altre 100 sono rimaste ferite, molte gravemente. La decisione è stata annunciata nelle ultime ore, mentre nel frattempo, in un altro contesto, alcuni imprenditori hanno riaperto un locale in Svizzera, come mostrato da un video trasmesso in televisione.

Il governo italiano o meglio l’Italia come paese si costituisce parte civile nel processo di Crans-Montana, il rogo di Capodanno, dove hanno perso la vita 41 persone e 100 ne sono rimaste ferite, molte gravemente. «La Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite l’Avvocatura Generale dello Stato, che a sua volta ha delegato uno studio legale elvetico, ha depositato l’atto di costituzione di parte civile della Repubblica Italiana nel procedimento penale relativo all’incendio avvenuto a Crans-Montana tra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026», annuncia una nota di Palazzo Chigi. «La decisione – viene spiegata – è motivata dal danno...🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Leggi anche: Il governo chiede di essere parte civile nel processo per la strage di Crans Montana, Jacques Moretti "è depresso": interrogatorio slitta Strage di Crans Montana, Italia si costituisce parte civile nel processo penale(Adnkronos) – L'Italia si costituisce parte civile nel processo penale per la strage di Crans-Montana. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Crans-Montana. Italia e Svizzera, due sistemi sanitari a confronto; Crans Montana, l’Italia al fianco dei parenti: Anche noi parte civile. Pronto bando per designare un legale svizzero; Disputa Italia-Svizzera sul rimborso per cure mediche a tre feriti del rogo di Crans-Montana; Crans-Montana, l’equivoco infinito fra Italia e Svizzera. Crans Montana, l'Italia si costituisce parte civile nel processoROMA (ITALPRESS) – La Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite l’Avvocatura Generale dello Stato, che a sua volta ha delegato uno ... iltempo.it Crans Montana, l’Italia si costituisce parte civile nel procedimento penaleLa decisione è motivata dal danno diretto arrecato al patrimonio dello Stato italiano a causa delle ingenti risorse mobilitate dal Servizio nazionale della Protezione civile ... dire.it L'Italia si costituisce parte civile nel procedimento relativo alla tragedia di Crans-Montana. La decisione è stata annunciata oggi in una nota di Palazzo Chigi. - facebook.com facebook #CransMontana: il rogo causato dalla Moretti, che poi è scappata calpestando i primi ragazzi svenuti x.com