Durante l'ottavo giorno di Wimbledon 2026, sono stati avvistati diversi personaggi noti. Tra questi, la mamma e la sorella della principessa di Galles, entrambe con labbra leggermente rosate e look curati. È stato anche visto Roger Federer con i capelli fluenti, insieme a una coppia composta da un attore e un'attrice, e altri giovani piloti e celebrità. Nessun dettaglio su incontri o eventi specifici, solo presenze di personaggi pubblici.

Tra gli avvistamenti dell'ottavo giorno di Wimbledon, la mamma e la sorella della principessa di Galles, entrambe con labbra appena rosate, Roger Federer con chioma fluente, e poi ancora la coppia Ed Westwick e Amy Jackson, Andrea Kimi Antonelli e molti altri. Ecco le acconciature, i tagli e i make-up sfoderati giorno dopo giorno da star e reali tra gli spalti del celebre torneo +++dropcap Wimbledon 2026 è in pieno svolgimento. Il torneo di tennis più antico e prestigioso al mondo si conferma ancora una volta il palcoscenico di un doppio spettacolo: quello che va in scena sui leggendari campi in erba, teatro di sfide memorabili e colpi di scena, e quello che prende vita sugli spalti, dove ogni anno migliaia di appassionati arrivano da ogni parte del mondo per assistere dal vivo alle competizioni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Wimbledon 2026: Carole e Pippa Middleton, mamma e figlia con pink lips e i beauty look più belli di star e reali giorno dopo giorno

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