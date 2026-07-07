Dopo la rapina a Cà Fenile si fermano le attività dell’agriparco | Abbiamo bisogno del tempo necessario per tornare ad accogliervi con lo stesso entusiasmo

Dopo una rapina avvenuta a Cà Fenile, l’agriparco ha deciso di sospendere le attività per un periodo di tempo. La direzione ha comunicato che si prenderanno il tempo necessario per recuperare le energie e tornare ad accogliere i visitatori con lo stesso entusiasmo di sempre. La decisione è stata annunciata attraverso un messaggio pubblico, senza indicare una data precisa di riapertura. La struttura rimarrà chiusa fino a nuovo avviso.

Alzano Lombardo. “Abbiamo bisogno di fermarci, recuperare le energie e prenderci il tempo necessario per tornare ad accogliervi con lo stesso entusiasmo e lo stesso spirito con cui questo progetto è stato immaginato”. Con queste parole Indrè – Le Terre di Martino, l’agriparco sensoriale ed esperienziale immerso nei boschi e nei vigneti dell’Agriturismo Cà Fenile di Alzano Lombardo, ha comunicato la sospensione temporanea delle proprie attività dopo la drammatica rapina che, nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 luglio, ha sconvolto la famiglia che gestisce la struttura. Proprio qui, poco prima delle 3, tre uomini con il volto coperto hanno fatto irruzione nell’abitazione dei proprietari. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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