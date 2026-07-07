Una donna di circa 59 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a Sanremo. Sul corpo sono stati riscontrati segni di violenza al collo. A chiamare i soccorsi è stato il figlio, che ha riferito di non essere riuscito ad entrare in casa dopo essere uscito per mangiare una pizza. Le forze dell’ordine stanno indagando sul caso. Nessun’altra persona è stata ancora iscritta nel registro degli indagati.

Una donna di circa 59 anni è stata trovata morta a Sanremo all’interno della sua abitazione. A lanciare l’allarme è stato il figlio, che ha raccontato di non riuscire più a rientrare in casa dopo essere uscito per andare a mangiare una pizza. Stando a quanto riportato da ANSA, sul corpo della donna sono stati riscontrati evidenti segni di violenza al collo e ai polsi. Gli investigatori ritengono che si tratti di omicidio e al vaglio degli inquirenti c’è anche la posizione del figlio della vittima, ritenuto il presunto autore del delitto. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Donna trovata morta in casa a Sanremo, segni di violenza sul collo: figlio sospettato di omicidio

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Morte di Beatrice, la madre nega ogni violenza - 1mattina News 04/06/2026

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Una donna di 59 anni è stata trovata morta nella sua casa a Sanremo, in corso le indagini #ANSA x.com

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