Donna trovata morta a Sanremo probabile omicidio | indagini dei carabinieri

Una donna è stata trovata morta nella notte in via Hope a Sanremo. I carabinieri stanno conducendo le indagini e sospettano che si tratti di un omicidio. La scena del ritrovamento è stata sottoposta a rilievi, e al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla vicenda. Nessuna informazione è stata diffusa riguardo a possibili sospetti o cause della morte.

Una donna è stata trovata morta nella notte in via Hope a Sanremo. Sulle cause del decesso indagano i carabinieri. Secondo quanto si apprende, gli investigatori ritengono che si tratti di un omicidio. Le indagini sono condotte dai carabinieri, coordinati dalla Procura di Imperia. Al vaglio degli inquirenti anche la posizione del figlio della vittima, sospettato di essere l’autore del delitto. Gli accertamenti sono in corso. Sarebbe stata proprio la telefonata del figlio ventenne al 118 a far scattare, ieri sera intorno alle 22, l’intervento dei vigili del fuoco nell’appartamento. Sul corpo sarebbero stati riscontrati evidenti segni al collo e ai polsi, elementi che fanno ipotizzare agli investigatori la possibilità di una morte violenta. 🔗 Leggi su Genova.repubblica.it

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