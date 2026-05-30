Ferrara donna trovata morta in casa | indagini su morte violenta

Notizia in breve

Una donna è stata trovata morta nella sua abitazione in via Gatti Casazza a Ferrara. Le forze dell'ordine stanno indagando su una possibile morte violenta e stanno raccogliendo prove per verificare se si tratti di un femminicidio. Sono in corso accertamenti per ricostruire le modalità dell'aggressione e per identificare eventuali responsabili. La scena del crimine e gli oggetti presenti nell’appartamento sono stati sequestrati.