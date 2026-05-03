Donna trovata morta in casa ipotesi malore

Una donna è stata trovata senza vita nel suo appartamento a Spoleto nella giornata di sabato 2 maggio. I familiari, preoccupati per la mancanza di contatti, hanno chiamato le forze dell’ordine, che sono intervenute sul posto. Al momento, si ipotizza che la causa del decesso possa essere un malore, ma le indagini sono ancora in corso per chiarire le circostanze.

Donna trovata morta nel suo appartamento a Spoleto. La drammatica scoperta nella giornata di sabato 2 maggio quando i familiari, preoccupati, hanno dato l'allarme non avendo più sue notizie. Sul posto si sono recati i Vigili del fuoco che sono riusciti ad entrare nell'abitazione accedendo da una.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Milano, donna trovata morta in un cortile Notizie correlate Trovata morta in casa tra escrementi di cani e gatti: ipotesi maloreTempo di lettura: < 1 minutoDramma della solitudine ad Arienzo, nel Casertano, dove una 56enne è stata trovata morta sul pavimento della camera da... Malore fatale, 46enne trovata morta in casaUna donna di 46 anni, di origini romene, Maricica Banceanu, è stata trovata esanime all’interno della sua abitazione: a stroncarla sarebbe stato un... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ragazza trovata morta nel Pavese, sul corpo presenta delle ferite; Pavia, ragazza di 22 anni trovata morta in un campo: era scomparsa giovedì. Disposta l’autopsia; Elisa Giugno trovata morta in una scarpata: era sparita da una settimana; Pavia, giallo a Cecima: 22enne trovata morta in fondo a una scarpata di 80 metri, non si esclude l'omicidio. Perquisita la casa di un amico. Trovata morta in casa a 55 anniUna donna di 55 anni è stata trovata morta in casa sabato a Spoleto. A fare la tragica scoperta i vigili del fuoco, che al pari del 118 e dei carabinieri si sono attivati dopo l’allarme lanciato da un ... umbria24.it Donna trovata morta in casa in un’abitazione di Sommariva del BoscoEra forse deceduta da alcuni giorni la donna trovata privo di vita nella sua abitazione di via Garitte a Sommariva del Bosco, nella zona del paese attraversata dalla Provinciale che conduce in frazion ... targatocn.it Spoleto: dramma in un’abitazione di viale Marconi. Donna trovata morta in casa x.com Donna soccorsa nei boschi La donna, trovata in un canale, è stata stabilizzata e trasportata in ospedale in codice giallo. https://www.bizzozero.net/accade-a-bizzozero/5-notizie/8356-donna-soccorsa-nei-boschi - facebook.com facebook