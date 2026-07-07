Donald Trump la giravolta su Meloni | Mi piace è una brava persona Anche se

Donald Trump è arrivato ad Ankara, in Turchia, e ha partecipato a un incontro bilaterale con il presidente turco prima del vertice Nato. Durante il colloquio, ha espresso apprezzamento per una figura politica italiana, definendola una brava persona, anche se ha aggiunto un commento di carattere personale. Questa dichiarazione rappresenta una variazione rispetto alle sue posizioni precedenti.

Ennesima giravolta di Donald Trump. Il presidente americano è atterrato ad Ankara, in Turchia. E ha partecipato a un incontro bilaterale con il padre di casa, il presidente Recep Tayyip Erdogan prima del vertice Nato. Il tycoon è tornato a parlare di Giorgia Meloni. Ma, rispetto alle ultime invettive, ha speso parole più misurate: " Giorgia Meloni mi piace, è una brava persona ma non c'è stata per noi sull'Iran. Il nostro rapporto è diventato un po' cattivo, ha rifiutato di aiutarci - ha continuato -. Io non le ho messo pressione. Ha rifiutato di essere coinvolta sullo Stretto di Hormuz, ha rifiutato di essere coinvolta sull'Iran. Ha guastato il mio rapporto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Trump attacca Meloni, lItalia diserterà Villa Taverna. «Non mi faccio trattare così»

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