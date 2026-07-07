Nella chiesa di Santa Lucia di Savignano sul Rubicone, il vescovo di Rimini ha annunciato l’arrivo di un nuovo aiuto pastorale, un sacerdote che supporterà le comunità locali. Alla cerimonia erano presenti anche il sindaco e altri rappresentanti. Il sacerdote è stato presentato ai fedeli come nuovo collaboratore delle attività religiose e pastorali del territorio.

Nicolò Anselmi, vescovo di Rimini, ha presentato ai fedeli nella collegiata di Santa Lucia di Savignano sul Rubicone, presente il sindaco Nicola Dellapasqua, un prete in aiuto pastorale alle comunità del territorio comunale. È Norbert Nduwimana, 34 anni, di Ngozi in Burundi: "E’ la prima volta che vengo in Italia. Sono stato ordinato sacerdote nel 2022. Prima di diventare prete ho fatto il liceo scientifico con l’intenzione di diventare medico. Mio babbo è morto quando avevo un anno e sono stato allevato ed educato da mio zio e lui voleva che io facessi la carriera militare, ma a me non piaceva. Poi sono entrato in seminario minore, un sacerdote è venuto per una relazione e ha spiegato la vocazione sacerdotale e mi sono sentito molto interessato al sacerdozio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Don Norbert è il nuovo aiuto pastorale

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