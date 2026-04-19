A Montemarciano, un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di rapinare una chiesa armato di coltello. Secondo quanto riferito, il soggetto si muoveva con atteggiamento sospetto tra passanti e negozi prima di essere fermato dalle forze dell’ordine. Il sacerdote della chiesa ha chiesto aiuto, portando all'intervento immediato delle autorità. L’indagine sulle circostanze dell’accaduto è ancora in corso.

MONTEMARCIANO Non è passato inosservato l'uomo che ieri si aggirava con fare circospetto tra i passanti e i negozi di Montemarciano. E’ stato fermato dai carabinieri in piazza Aldo Moro sul sagrato della chiesa di Montemarciano. A dare l'allarme nel pomeriggio è stato don Enrico, il viceparroco ha riconosciuto in quel volto uno straniero di circa 30 anni, di origine croate, già noto per alcuni furti messi a segno in passato. L’intuizione Vedendolo stazionare proprio davanti al sagrato, studiando il momento giusto per agire, il sacerdote ha immediatamente chiamato i carabinieri. «Non era entrato in chiesa – spiega don Enrico, viceparroco della chiesa di Montemarciano - era stato avvistato fin dal mattino dai commercianti mentre entrava e usciva dalle attività con atteggiamento sospetto, quindi lo stavamo tenendo d’occhio.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Montemarciano, blitz in chiesa armato di coltello: don Enrico chiede aiuto, arrestato il ladro

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