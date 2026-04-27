Novate ripara Seregno | la Fonderia Cubro dona il nuovo pastorale a San Giovanni Paolo II

A Novate Milanese, una fonderia ha realizzato e donato un nuovo pastorale alla chiesa di San Giovanni Paolo II a Seregno. Questo gesto si inserisce in un intervento di riparazione di un elemento sacro danneggiato, portando a termine un lavoro artigianale di qualità. La donazione rappresenta un atto di solidarietà che ha coinvolto la comunità locale, senza clamore o pubblicità.

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