La comunità di Santo Stefano a Grezzano ha celebrato i 60 anni di sacerdozio di un parroco. La cerimonia è stata intensa e commovente, con la partecipazione di molti fedeli che si sono radunati per rendere omaggio al sacerdote. L’evento ha visto momenti di preghiera e ricordi condivisi, sottolineando il lungo percorso di servizio religioso. La festa si è conclusa con un momento di convivialità, mentre il parroco ha ringraziato i presenti.

È stata una festa intensa e commovente, quella vissuta dalla comunità di Santo Stefano a Grezzano, che si è stretta intorno al proprio anziano parroco, don Romano Nencioli, che ha festeggiato i sessanta anni di sacerdozio. Lo ha fatto insieme all’ Arcivescovo di Firenze Mons. Gherardo Gambelli venuto a celebrare con lui la messa, e insieme al parroco di Borgo San Lorenzo don Luciano Marchetti, che lo sostituirà alla guida della parrocchia, e al giovane viceparroco borghigiano don Francesco Alpi. E la chiesa era gremita, di familiari, amici, autorità locali - per l’amministrazione comunale la vicesindaco Silvia Notaro, l’ex-sindaco Luciano Baggiani, l’ex-direttore della società della salute Massimo Principe e l’ex- presidente della comunità montana Stefano Tagliaferri - ed anche ex-colleghi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Don Nencioli. Sessanta anni di sacerdozio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Don Giorgio festeggiato per i 25 anni di sacerdozioDon Giorgio ha celebrato i 25 anni di sacerdozio con una messa nella chiesa locale.

Da Regina Pacis a San Vitale al Quirinale: 25 anni di sacerdozio di don Elio LopsUn sacerdote ha celebrato venticinque anni di servizio, con radici nel territorio romano e un percorso che include le parrocchie di Regina Pacis e...

Argomenti più discussi: Don Nencioli. Sessanta anni di sacerdozio; FOTONOTIZIA – Grande festa per i sessant’anni di sacerdozio di don Romano Nencioli; A Grezzano la Santa Messa per i sessant’anni di sacerdozio di don Romano Nencioli; L’infermiere di Dio. Grezzano e il Mugello festeggiano don Romano.

Don Nencioli. Sessanta anni di sacerdozioÈ stata una festa intensa e commovente, quella vissuta dalla comunità di Santo Stefano a Grezzano, che si è stretta intorno al proprio anziano parroco, don Romano Nencioli, che ha festeggiato i sessan ... lanazione.it