Dolcenera | L'industria ti impone dieci autori | mi sono fermata perché la musica è diventata una corsa folle
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Dal ritorno con "Epopea" alla critica verso l'AI, Dolcenera riflette sui 3 anni di pausa, l'omologazione e la sua visione del futuro. Qui l'intervista. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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