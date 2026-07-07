Dolcenera | L'industria ti impone dieci autori | mi sono fermata perché la musica è diventata una corsa folle

Da fanpage.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal ritorno con "Epopea" alla critica verso l'AI, Dolcenera riflette sui 3 anni di pausa, l'omologazione e la sua visione del futuro. Qui l'intervista. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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