Ti sputo in faccia Eva Grimaldi chiede scusa a Helena Prestes dopo The 50 | Non mi sono riconosciuta

Notizia in breve

Eva Grimaldi ha chiesto scusa a Helena Prestes dopo aver detto “Ti sputo in faccia” all’uscita da The 50. L’attrice ha dichiarato di non essersi riconosciuta nelle parole pronunciate e ha espresso il suo rammarico per quanto successo. La scena ha attirato l’attenzione sui social e tra il pubblico, portando all’intervento di Grimaldi per chiarire l’accaduto.