Ti sputo in faccia Eva Grimaldi chiede scusa a Helena Prestes dopo The 50 | Non mi sono riconosciuta

Da fanpage.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Eva Grimaldi ha chiesto scusa a Helena Prestes dopo aver detto “Ti sputo in faccia” all’uscita da The 50. L’attrice ha dichiarato di non essersi riconosciuta nelle parole pronunciate e ha espresso il suo rammarico per quanto successo. La scena ha attirato l’attenzione sui social e tra il pubblico, portando all’intervento di Grimaldi per chiarire l’accaduto.

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Eva Grimaldi chiede scusa a Helena Prestes dopo le parole dette all'uscita da The 50: "Ti sputo in faccia". L'attrice si è ritrattata con un video sui social: "Non mi sono riconosciuta". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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