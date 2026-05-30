Ti sputo in faccia Eva Grimaldi chiede scusa a Helena Prestes dopo The 50 | Non mi sono riconosciuta
Eva Grimaldi ha chiesto scusa a Helena Prestes dopo aver detto “Ti sputo in faccia” all’uscita da The 50. L’attrice ha dichiarato di non essersi riconosciuta nelle parole pronunciate e ha espresso il suo rammarico per quanto successo. La scena ha attirato l’attenzione sui social e tra il pubblico, portando all’intervento di Grimaldi per chiarire l’accaduto.
Eva Grimaldi chiede scusa a Helena Prestes dopo le parole dette all'uscita da The 50: "Ti sputo in faccia". L'attrice si è ritrattata con un video sui social: "Non mi sono riconosciuta". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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