Diventare esperti di marketing e social | torna il corso biennale

Dopo il successo della prima edizione, torna ad Arezzo il corso Its Sati Academy "Ma.Ma 2-Marketing Manager", il percorso biennale gratuito dedicato ai giovani che vogliono specializzarsi nel marketing, nella comunicazione e nell’internazionalizzazione d’impresa. Il corso prenderà il via a ottobre ed è promosso da Its Sati Academy con Formaimpresa, agenzia formativa di Confcommercio Firenze-Arezzo. Il percorso formerà il tecnico superiore per il marketing, la comunicazione e l’internazionalizzazione delle imprese, figura professionale di V livello EQF sempre più richiesta dalle aziende. Le 1.800 ore complessive di formazione saranno suddivise tra 900 ore di lezioni e laboratori e 900 ore di stage direttamente nelle imprese, con un approccio fortemente orientato alla pratica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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