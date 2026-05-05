Il 2026 segna un cambiamento importante nel mondo del curling italiano, con l’obiettivo di superare le difficoltà accumulate e crescere come presenza internazionale. La sconfitta recente ha evidenziato alcune criticità, ma si apre anche una fase di rinnovamento e di investimenti mirati. Le iniziative programmate puntano a rafforzare la preparazione degli atleti e migliorare le strutture, nell’ottica di far diventare il movimento più competitivo e riconosciuto nel panorama sportivo.

Il 2026 rappresenta a tutti gli effetti “l’inizio di un nuovo corso”. La pesante sconfitta nella finale per il terzo posto dei Mondiali di doppio misto ha idealmente segnato il compimento della fase sportiva vissuta sinora, cominciata sul finire del precedente ciclo olimpico e protrattasi sino a pochi giorni orsono. Un lustro di successi, un’autentica età dell’oro della disciplina in Italia. Ricapitolando, nel settore maschile sono arrivate due medaglie di bronzo ai Mondiali (2022 e 2024) e,, soprattutto quattro successi nel tornei del Grand Slam, nei quali la concorrenza è più elevata rispetto alle competizioni con medaglie in palio, poiché non vi sono limiti nel numero delle squadre schierabili da ogni nazione.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Curling, l’Italia deve uscire dall’adolescenza e diventare matura. “Il nuovo corso” è l’opportunità per diventare una nazione di riferimento

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