Ditonellapiaga sente una signora cantare una sua canzone al karaoke | il finale è il sogno che ogni fan vorrebbe vivere

Ci sono momenti che nessuno riesce a programmare e che proprio per questo finiscono per conquistare il pubblico, e questo è proprio quello che è accaduto nelle ultime ore a Ditonellapiaga, protagonista di un siparietto spontaneo diventato rapidamente virale sui social. La cantante si trovava in un ristorante quando dal karaoke è partita “Che fastidio!”, uno dei brani più amati del suo repertorio. A interpretarlo era una signora che, senza accorgersi della presenza dell’artista nel locale, stava cantando con entusiasmo davanti agli altri clienti. A quel punto Ditonellapiaga ha deciso di regalarle una sorpresa che difficilmente dimenticherà, ed avvicinandosi al microfono ha iniziato a cantare insieme a lei, trasformando una normale serata in un duetto improvvisato che ha immediatamente strappato sorrisi e applausi a tutti i presenti. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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