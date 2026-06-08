C’è un momento, quando una persona cara riceve una diagnosi di tumore, in cui le parole sembrano non bastare più. Si fa silenzio, un silenzio fatto di paura, di domande senza risposta, di cose che non si sa come dire. È da quel silenzio che nasce “End of Silence”, il nuovo singolo di Silvia Salemi, disponibile sulle piattaforme digitali e in rotazione radiofonica dal 6 maggio 2026. La genesi: quando la musica nasce dalla vita vera. Silvia Salemi l’ha scritto di getto, come spesso succede con le canzoni più vere. Toccata dalla vicenda di una persona a lei vicina – una diagnosi, l’improvviso peso del non detto – l’artista siciliana ha trovato nella musica l’unico linguaggio capace di contenere tutto: la paura, la speranza, la voglia di non stare fermi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Una canzone per rompere il silenzio: Silvia Salemi e il coraggio di cantare il cancro

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