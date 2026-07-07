Bari, 7 lug. (AdnkronosLabitalia) - “La Puglia ha molto da offrire, tant'è che è il primo territorio che dà il via a questo progetto di collaborazione tra l'Inps e l'Agenzia delle Entrate all'interno delle imprese”. Lo ha affermato Benedetta Dito, direttrice regionale Inps Puglia, intervenendo alla prima tappa del roadshow nazionale promosso dalle due amministrazioni nella sede del Gruppo Casillo a Corato. “Siamo qui per rafforzare un legame di fiducia e di collaborazione tra pubblica amministrazione e mondo delle imprese e per raccontare quello che facciamo sui temi della legalità, della responsabilità sociale e della cittadinanza attiva”, ha spiegato Dito. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Dito (Inps): "Apprendistato duale può aiutare Neet a entrare in mondo lavoro"

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