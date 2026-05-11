Apprendistato duale in Puglia | parte il progetto Scuola per il Lavoro Contratto in azienda per gli studenti di istituti tecnici e professionali

Da orizzontescuola.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Puglia è partito il progetto “Scuola per il Lavoro”, che introduce un percorso di apprendistato duale. Gli studenti degli istituti tecnici e professionali potranno firmare un contratto con le aziende, permettendo loro di lavorare e studiare contemporaneamente. Durante il percorso, riceveranno una retribuzione e avranno la possibilità di ottenere il diploma in modo regolare. La misura mira a integrare formazione scolastica e esperienza pratica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Studiare e contemporaneamente imparare una professione sul campo, con una retribuzione, arrivando a conseguire regolarmente il diploma. Dalla prossima stagione scolastica, la Regione Puglia avvia un'iniziativa sperimentale rivolta specificamente agli istituti tecnici e professionali. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

A scuola di mattina, in azienda il pomeriggio (con contratto e stipendio): la Puglia sperimenta l'apprendistato 'duale'Prenderà il via a partire dal prossimo anno scolastico, in Puglia, l'apprendistato 'duale'.

Leggi anche: Dalla scuola al lavoro. Crescono gli istituti tecnici: "Non è una scelta di serie B"

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web