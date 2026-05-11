Apprendistato duale in Puglia | parte il progetto Scuola per il Lavoro Contratto in azienda per gli studenti di istituti tecnici e professionali
In Puglia è partito il progetto “Scuola per il Lavoro”, che introduce un percorso di apprendistato duale. Gli studenti degli istituti tecnici e professionali potranno firmare un contratto con le aziende, permettendo loro di lavorare e studiare contemporaneamente. Durante il percorso, riceveranno una retribuzione e avranno la possibilità di ottenere il diploma in modo regolare. La misura mira a integrare formazione scolastica e esperienza pratica.
Studiare e contemporaneamente imparare una professione sul campo, con una retribuzione, arrivando a conseguire regolarmente il diploma. Dalla prossima stagione scolastica, la Regione Puglia avvia un'iniziativa sperimentale rivolta specificamente agli istituti tecnici e professionali. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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