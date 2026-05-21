Apprendistato duale in Casentino | 12 aziende nel primo albo
Il 21 maggio nella sala delle Bandiere del comune di Bibbiena è stato presentato il primo Albo delle imprese del Casentino dedicate all'apprendistato duale. A questa iniziativa hanno aderito dodici aziende locali, che ora sono inserite ufficialmente in questa lista. La presentazione si è svolta alla presenza di rappresentanti delle istituzioni e delle aziende coinvolte, con l’obiettivo di promuovere l’apprendistato come strumento di formazione e inserimento nel mondo del lavoro nella zona.
Dodici aziende casentinesi hanno aderito al primo Albo delle imprese del Casentino per l'apprendistato duale, presentato giovedì 21 maggio nella sala delle Bandiere del comune di Bibbiena. L'iniziativa è promossa da Confartigianato, dall'Isis Fermi di Bibbiena e dal comune stesso, con l'obiettivo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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