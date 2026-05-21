Apprendistato duale in Casentino | 12 aziende nel primo albo

Il 21 maggio nella sala delle Bandiere del comune di Bibbiena è stato presentato il primo Albo delle imprese del Casentino dedicate all'apprendistato duale. A questa iniziativa hanno aderito dodici aziende locali, che ora sono inserite ufficialmente in questa lista. La presentazione si è svolta alla presenza di rappresentanti delle istituzioni e delle aziende coinvolte, con l’obiettivo di promuovere l’apprendistato come strumento di formazione e inserimento nel mondo del lavoro nella zona.

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