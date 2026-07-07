Disturbi alimentari e adolescenti allarme docenti | 7 su 10 hanno casi in classe ma manca formazione La ricerca

Secondo un’indagine condotta dalla Fondazione The Bridge, sette insegnanti su dieci segnalano di aver riscontrato casi di disturbi alimentari tra gli studenti nelle proprie classi. Tuttavia, la maggior parte di loro non ha ricevuto formazione specifica per affrontare queste situazioni. La ricerca fa parte del progetto Food For Fine, promosso da Terre des Hommes Italia, e analizza il rapporto dei giovani con il cibo e il corpo, evidenziando la presenza di fragilità tra gli adolescenti nelle scuole.

Le scuole si confermano ancora una volta come uno dei principali osservatori sulle fragilità dei ragazzi. I dati dell’indagine condotta dalla Fondazione The Bridge per il progetto Food For Fine promosso da Terre des Hommes Italia raccontano in modo molto dettagliato il rapporto dei giovani con il cibo e il proprio corpo. Quando i ricercatori hanno chiesto agli adolescenti di associare due parole all’idea di “corpo bello”, il termine di gran lunga più utilizzato è stato “magro”. Come riporta il documento ufficiale, per un adolescente su quattro la bellezza estetica coincide strettamente con la magrezza, mentre solo il 20% del campione lega l’aspetto fisico al concetto di salute. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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School-Age & Adolescent Health Problems | Chapter 16 – Wongs Pediatric Nursing (11th)

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