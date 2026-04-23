Ad Albuzzano parte Qua la Zampa il progetto di pet therapy per adolescenti con disturbi alimentari

Ad Albuzzano è partito un nuovo progetto di pet therapy rivolto ad adolescenti con disturbi alimentari. L’iniziativa mira a diminuire ansia e depressione, oltre a migliorare l’autostima, la capacità di affrontare le sfide e le relazioni sociali. La proposta coinvolge l’interazione tra i giovani e gli animali, con l’obiettivo di favorire il benessere psicologico e sociale dei partecipanti.

Albuzzano (Pavia), 23 aprile 2026 – Ridurre ansia e depressione, aumentando autostima, self-efficacy e competenze sociali. È il lavoro che svolgono dei professionisti a quattro zampe alla Mondino Community Care Torre della Rocchetta di Vigalfo, una frazione di Albuzzano che si occupa di adolescenti con disturbi del comportamento alimentare che compromettono salute fisica, funzionamento psicosociale e qualità di vita. All’interno della struttura il 13 marzo è partito il progetto di pet therapy "Qua la Zampa”, uno studio pilota che unisce aspetti di pet education che mirano a creare un clima rispettoso e una corretta relazione tra essere umano e animale educando alla diversità di specie ad elementi con una precisa valenza riabilitativa.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ad Albuzzano parte “Qua la Zampa”, il progetto di pet therapy per adolescenti con disturbi alimentari Notizie correlate “Sc(Hi)accia DCA”: un progetto per riconoscere e affrontare i disturbi alimentari tra gli adolescentiIntercettare precocemente i segnali dei disturbi alimentari, promuovere una corretta informazione tra i giovani (soprattutto di fronte alla... Leggi anche: Una raccolta fondi per salvare il progetto di pet therapy e continuare a regalare emozioni