Un uomo ha iniziato a danneggiare il locale Delirium Cafè sul lungomare nord senza motivo apparente. Successivamente, si è scagliato contro la titolare, una donna di 47 anni, colpendola e ferendola. Dopo aver causato danni alla struttura, l’individuo si è allontanato prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. La donna è stata soccorsa e medicata per le ferite riportate. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.

Senza un motivo apparente ha iniziato a danneggiare il Delirium Cafè (lungomare nord), poi si è scagliato contro la titolare, una 47enne elpidiense, ferendola. Alba di follia a Porto Sant’Elpidio: un uomo del posto ha seminato il panico e ferito la barista prima di essere fermato dai carabinieri. Erano da poco passate le 5 e la 47enne aveva appena aperto il locale, quando l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ha fatto irruzione per poi iniziare a colpire la vetrata con calci e pugni. La donna è riuscita chiudersi dentro mentre chiedeva disperatamente aiuto. All’arrivo dei carabinieri, l’uomo ha fatto perdere le sue tracce, ma quando la pattuglia si è allontanata, è tornato nel locale e ha continuato a danneggiare arredi e suppellettili, lanciando sedie, un ventilatore e altri oggetti, oltre a rompere alcune decorazioni in ceramica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Distrugge il locale e aggredisce la barista

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