Cadelbosco Sopra non paga consumazioni e aggredisce barista

Cadelbosco Sopra, 21 aprile 2026 - Un uomo ha aggredito una barista dopo aver lasciato il locale senza pagare le consumazioni. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio in un bar della zona. La donna è riuscita a bloccare l’uomo e a chiedere aiuto, mentre lui si è allontanato prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. La polizia sta verificando le circostanze dell’accaduto e cerca testimoni.

Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 21 aprile 2026 - Non si è trattato di un singolo episodio di violenza, ma di una vera e propria "persecuzione economica e fisica" ai danni dei gestori di un bar di Cadelbosco Sopra, con ripetute intimidazioni al gestore del locale, fino ad un’aggressione fisica con tanto di medicazioni in ospedale. Le indagini dei carabinieri del paese hanno portato alla denuncia di un 25enne abitante in loco per lesioni personali e minacce. Pare che la situazione durasse da anni. Il giovane era solito consumare bevande, rifiutandosi poi di pagare, accumulando tra da il 2024 ad oggi un debito di quasi mille euro. E ogni richiesta di pagamento si trasformava in minacce ai danni del gestore, di origine cinese.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cadelbosco Sopra, non paga consumazioni e aggredisce barista Notizie correlate Latitante da mesi, rintracciato a Cadelbosco SopraCadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 27 gennaio 2026 - Si era reso irreperibile dal luglio dello scorso anno dopo che la Corte di Cassazione aveva... Schianto tra auto a Cadelbosco Sopra, grave pensionatoCadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 21 febbraio 2026 - Soccorsi mobilitati in forze verso le 9,30 in via Fratelli Cervi, sull’ex Statale a Cadelbosco...