Presa dalla furia in un bar di piazza Libertà | picchia la barista morde un cliente e distrugge il dehors

Nel pomeriggio di ieri, in piazza Libertà, una ragazza minorenne ha aggredito una barista, mordendo anche un cliente e rompendo il dehors del locale. Durante l’episodio, due persone sono rimaste ferite. La giovane ha mostrato comportamenti aggressivi e violenti, causando danni e coinvolgendo altre persone presenti. La polizia è intervenuta per gestire la situazione e ha portato la ragazza in caserma.

Nel pomeriggio di ieri, 22 aprile, due persone sono rimaste ferite nella furia di una ragazza minorenne in piazza Libertà. Stando a quanto riporta Il Piccolo, la giovane ha aggredito una barista tirandola per i capelli, per poi mordere uno dei clienti intervenuti per difenderla.L'accadutoIl tutto.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Como, 38enne accompagnato dalla fidanzata in ospedale picchia e morde agenti e guardia giurata: arrestatoÈ stato arrestato un 38enne di Castellanza per resistenza, violenza e lesioni aggravate a Pubblico Ufficiale dopo aver aggredito poliziotti e una... Vomero, chiusi 4 bar e pizzerie tra Luca Giordano, piazza Vanvitelli e via Scarlatti: dehors aperti dopo le diffideSospesi per 3 giorni 4 bar, pizzerie e gelaterie a via Luca Giordano, via Scarlatti, via Alvino e piazza Vanvitelli: la decisione del Comune dopo i... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Presa dalla furia in un bar di piazza Libertà: picchia la barista, morde un cliente e distrugge il dehors; The Death of Klinghoffer, se la realtà fa a pezzi il mito; Solo 30 secondi in più e mia moglie sarebbe stata uccisa. Parla il marito della donna aggredita a sassate: ''Mandibola fratturata, teme di non ritrovare più la sua immagine''; Guerra, Papa Leone contro Trump: il linguaggio della forza e la forza del Vangelo. Secca presa di posizione dei vertici della Questura dopo la lettera aperta del Siulp al Capo della Polizia che oggi è stato a Brescia - facebook.com facebook La deriva presa dal New York Times è ALLUCINANTE. #HasanPiker cc giornaloni italiani x.com