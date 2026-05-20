Bando affitto del Comune | tutte le domande ammesse saranno finanziate
Il Comune di Bologna ha pubblicato la graduatoria finale del bando dedicato al sostegno per l’affitto. Tutte le domande presentate entro i termini stabiliti sono state accolte e riceveranno un finanziamento. La pubblicazione è avvenuta sul sito ufficiale dell’amministrazione comunale, dove si può consultare la lista definitiva delle persone ammesse al contributo. La misura riguarda i residenti che hanno richiesto il supporto per il pagamento del canone di affitto.
Il Comune di Bologna ha pubblicato sul proprio sito la graduatoria definitiva del bando per il contributo sull’affitto della casa. Le domande ammesse in totale sono state 2.108, e tutte riceveranno il contributo spettante a partire dalle prossime settimane.Registrati alla sezione Dossier. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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