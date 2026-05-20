Bando affitto del Comune | tutte le domande ammesse saranno finanziate

Il Comune di Bologna ha pubblicato la graduatoria finale del bando dedicato al sostegno per l’affitto. Tutte le domande presentate entro i termini stabiliti sono state accolte e riceveranno un finanziamento. La pubblicazione è avvenuta sul sito ufficiale dell’amministrazione comunale, dove si può consultare la lista definitiva delle persone ammesse al contributo. La misura riguarda i residenti che hanno richiesto il supporto per il pagamento del canone di affitto.

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