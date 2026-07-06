Piano Estate 2026 ecco le graduatorie definitive con l’elenco delle scuole ammesse al finanziamento

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il Decreto Direttoriale n. 37 del 15 giugno 2026, che approva le graduatorie definitive del Piano Estate 2026. L’elenco delle scuole ammesse al finanziamento è stato reso disponibile con questo documento. Le graduatorie sono state definite dopo le verifiche e le valutazioni delle domande presentate. Il decreto riguarda le istituzioni scolastiche che hanno ottenuto il finanziamento previsto dall’avviso.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il Decreto Direttoriale n. 37 del 15 giugno 2026, relativo all’approvazione delle graduatorie definitive dell’avviso Piano Estate 2026. Il provvedimento è indicato anche nella sezione “Graduatorie di valutazione” della pagina del Piano Estate 2026, nell’ambito del Programma nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027. Il decreto precisa che i progetti delle scuole paritarie e dei CPIA paritari sono ammessi al finanziamento con riserva. La riserva resta valida nelle more della verifica, da parte degli Uffici scolastici regionali competenti, del possesso del requisito della non commercialità. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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