Due escursionisti marchigiani dispersi da cinque giorni tra Friuli Venezia Giulia e Veneto sono stati trovati vivi. Erano scomparsi giovedì 2 luglio e sono stati individuati nelle ultime ore dai tecnici del soccorso alpino. I due coniugi di Osimo sono stati rintracciati in buona salute. La ricerca è proseguita per diversi giorni prima del ritrovamento.

Erano dispersi da giovedì 2 luglio sulle montagne tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. Nelle ultime ore la buona notizia: due coniugi di Osimo sono stati ritrovati vivi (Ancora) dai tecnici del soccorso alpino. La coppia è stata individuata nella zona di Col Cadorin, un'area impervia sul confine tra le province di Pordenone e Belluno. Sono in corso le operazioni di evacuazione che avvengono con un elicottero: la coppia appare molto provata anche se illesa. In quell'area i telefoni cellulari non hanno copertura di rete. L'ultima cella agganciata risaliva a giovedì 2 luglio alle 17.46 nel comune di Domegge., Secondo le prime informazioni emerse la coppia avrebbe avuto problemi nel misurarsi con le difficoltà del terreno e avrebbe perso il sentiero che stava percorrendo inizialmente e anche l'orientamento. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Dispersi in montagna da cinque giorni: ritrovati vivi due escursionisti marchigiani

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